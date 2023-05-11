В России в очередной раз оштрафовали Google: на этот раз на 3 миллиона рублей

Российский суд оштрафовал Google Alphabet на 3 миллиона рублей (38 600 долл) за то, что компания не удалила видео с YouTube, которые якобы пропагандируют ЛГБТ и содержат ложную информацию о военном вторжении в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

За последний год Москва наложила десятки штрафов на западные технологические компании в рамках попытки усилить контроль за тем, что российские пользователи смотрят в интернете.

Кроме принятия строгих законов о цензуре вскоре после вторжения в Украину, Россия также в прошлом году усилила свои законы против того, что она называет пропагандой ЛГБТ.

Согласно новому закону, любые действия или распространение любой информации, которые считаются попыткой пропагандировать гомосексуализм в общественных местах, интернете, фильмах, книгах или рекламе, может привести к большому штрафу.

Российская прокуратура заявила, что Google отказался удалить несколько видео, опубликованных на YouTube, в том числе видео блоггера, которого Москва считает "иностранным агентом", о том, как однополые пары воспитывают детей и о ЛГБТ-сообществе в Санкт-Петербурге.

Напоминаем:

В прошлом году российское подразделение корпорации Google – ООО "Гугл" – обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом из-за невозможности выполнять денежные обязательства.