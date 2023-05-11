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На 13 пунктах пропуска исчезла живая очередь грузовиков: пересекают границу исключительно через єЧерга

Четверг, 11 мая 2023, 13:41 - Алексей Павлыш

По состоянию на утро 11 мая на 13 из 16 пограничных пунктах пропуска исчезла живая очередь грузовиков, грузовики могут пересекать границу исключительно по электронной очереди.

Об этом сообщает Укртрансбезпеки.

"В 11:15 в международном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" (пустые грузовики) началось движение грузовиков исключительно по записи в электронной очереди пересечения границы (еЧерга)", - говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас по еЧерге движутся грузовики в 13 МАПП:

  • "Ягодин - Дорогуск"
  • "Нижанковичи - Мальховице" (пустые грузовики)
  • "Порубное - Сирет"
  • "Мамалыга - Кривая"
  • "Чоп (Тиса) - Захонь"
  • "Дьяково - Халмеу"
  • "Могилев-Подольский - Отач"
  • "Рени - Джурджулешты"
  • "Староказачье - Тудора"
  • "Виноградовка - Вулканешты"
  • "Ужгород - Вишне Немецкое"
  • "Шегини - Медика"
  • "Устилуг - Зосин" (пустые грузовики).

При этом прогнозируемое время начала движения грузовиков исключительно по записи в еЧерзи на других МАПП:

"Краковец - Корчева" (старт движения по єЧерга: 12 мая, 06:00);
"Орловка - Исакча" (старт движения по єЧерга: 11 мая, 22:30);
"Рава-Русская - Хребенне" (старт движения по єЧерга: 13 мая, 10:00).

Напомним:

С понедельника, 8 мая, началась запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска (єЧерга).

Экономическая правда

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