єЧерга: на новых пунктах пропуска открылась запись в электронную очередь
С понедельника, 8 мая, началась запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска (еЧерга).
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезпеки.
Запись в электронную очередь началась в 9:00 в понедельник. Записать в еЧергу можно на сайте - echerha.gov.ua, или в мобильном приложении "єЧерга" - https://equeue.page.link/start.
При этом можно выбрать наиболее удобный для пересечения границы пункт пропуска, а именно:
Волынская область
- МАПП "Ягодин - Дорогуск"
- МАПП "Устилуг - Зосин"
Львовская область
- МАПП "Краковец - Корчева"
- МАПП "Рава-Русская - Хребенне"
- МАПП "Шегини - Медика"
- МАПП "Нижанковичи - Мальховице"
Черновицкая область
- МАПП "Порубное - Сирет"
- МАПП "Мамалыга - Кривая"
Закарпатская область
- МАПП "Ужгород - Вишне Немецкое"
- МАПП "Чоп (Тиса) - Захонь"
- МАПП "Дьяково - Халмеу"
Винницкая область
- МАПП "Могилев-Подольский - Отач"
Одесская область
- МАПП "Рени - Джурджулешты"
- МАПП "Староказачье - Тудора"
- МАПП "Виноградовка - Вулканешты"
- МАПП "Орловка - Исакча".
Чтобы пересечь границу с помощью єЧерги, стоит зарегистрироваться на сайте echerha.gov.ua или через приложение, получить сообщение о статусе в очереди, ее продвижение, время заезда в пункт пропуска.
Напомним:
На 16-х пунктах пропуска на границе Украины в западном направлении запустят электронную систему для грузового транспорта еЧерга, впоследствии она станет универсальной для всех видов транспорта.
Экономическая правда