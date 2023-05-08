єЧерга: на новых пунктах пропуска открылась запись в электронную очередь

С понедельника, 8 мая, началась запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска (еЧерга).

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезпеки.

Запись в электронную очередь началась в 9:00 в понедельник. Записать в еЧергу можно на сайте - echerha.gov.ua, или в мобильном приложении "єЧерга" - https://equeue.page.link/start.

При этом можно выбрать наиболее удобный для пересечения границы пункт пропуска, а именно:

Волынская область

МАПП "Ягодин - Дорогуск"

МАПП "Устилуг - Зосин"

Львовская область

МАПП "Краковец - Корчева"

МАПП "Рава-Русская - Хребенне"

МАПП "Шегини - Медика"

МАПП "Нижанковичи - Мальховице"

Черновицкая область

МАПП "Порубное - Сирет"

МАПП "Мамалыга - Кривая"

Закарпатская область

МАПП "Ужгород - Вишне Немецкое"

МАПП "Чоп (Тиса) - Захонь"

МАПП "Дьяково - Халмеу"

Винницкая область

МАПП "Могилев-Подольский - Отач"

Одесская область

МАПП "Рени - Джурджулешты"

МАПП "Староказачье - Тудора"

МАПП "Виноградовка - Вулканешты"

МАПП "Орловка - Исакча".

Чтобы пересечь границу с помощью єЧерги, стоит зарегистрироваться на сайте echerha.gov.ua или через приложение, получить сообщение о статусе в очереди, ее продвижение, время заезда в пункт пропуска.

Напомним:

На 16-х пунктах пропуска на границе Украины в западном направлении запустят электронную систему для грузового транспорта еЧерга, впоследствии она станет универсальной для всех видов транспорта.

Экономическая правда