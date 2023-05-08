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єЧерга: на новых пунктах пропуска открылась запись в электронную очередь

Понедельник, 8 мая 2023, 11:29 - Алексей Павлыш

С понедельника, 8 мая, началась запись в электронную очередь на новых пунктах пропуска (еЧерга).

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезпеки.

Запись в электронную очередь началась в 9:00 в понедельник. Записать в еЧергу можно на сайте - echerha.gov.ua, или в мобильном приложении "єЧерга" - https://equeue.page.link/start.

При этом можно выбрать наиболее удобный для пересечения границы пункт пропуска, а именно:

Волынская область

  • МАПП "Ягодин - Дорогуск"
  • МАПП "Устилуг - Зосин"

Львовская область

  • МАПП "Краковец - Корчева"
  • МАПП "Рава-Русская - Хребенне"
  • МАПП "Шегини - Медика"
  • МАПП "Нижанковичи - Мальховице"

Черновицкая область

  • МАПП "Порубное - Сирет"
  • МАПП "Мамалыга - Кривая"

Закарпатская область

  • МАПП "Ужгород - Вишне Немецкое"
  • МАПП "Чоп (Тиса) - Захонь"
  • МАПП "Дьяково - Халмеу"

Винницкая область

  • МАПП "Могилев-Подольский - Отач"

Одесская область

  • МАПП "Рени - Джурджулешты"
  • МАПП "Староказачье - Тудора"
  • МАПП "Виноградовка - Вулканешты"
  • МАПП "Орловка - Исакча".

Чтобы пересечь границу с помощью єЧерги, стоит зарегистрироваться на сайте echerha.gov.ua или через приложение, получить сообщение о статусе в очереди, ее продвижение, время заезда в пункт пропуска.

Напомним:

На 16-х пунктах пропуска на границе Украины в западном направлении запустят электронную систему для грузового транспорта еЧерга, впоследствии она станет универсальной для всех видов транспорта.

Экономическая правда

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