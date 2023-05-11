"Точка невозврата": финский энергоконцерн Fortum спишет российские активы на 1,7 миллиарда евро

Финский энергоконцерн Fortum объявил о решении полностью списать свои российские активы и деконсолидировать их в отчетности.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Как компания Fortum сообщила 26 апреля, российские власти сменили генерального директора российской дочерней компании ПАО "Фортум" и захватили контроль над активами Fortum на основании указа президента (№ 302 от 25 апреля 2023 года).

Действия России означают точку невозврата для Fortum, а фактическая потеря контроля над ПАО "Фортум" запускает полную деконсолидацию и списание российских активов компании", - говорится в позиции энергоконцерна.

"25 апреля стало очередной точкой эскалации российской войны в Украине и против Европы через энергетику. Мы последовательно искали выход с российского рынка с весны прошлого года и безуспешно пытались получить разрешение на продажу активов как российским, так и международным покупателям. Оправдание захвата наших активов необходимостью защиты энергетической безопасности России является лишь прикрытием", - подчеркнул президент и главный исполнительный директор компании Маркус Раурамо.

Во втором квартале Fortum зафиксировал убытки от списания в размере 1,7 млрд евро и курсовые разницы, связанные с деконсолидацией, в размере 1,9 млрд евро

"После потери контроля российский сегмент будет деконсолидирован, а российские активы будут полностью списаны в финансовой отчетности Fortum за второй квартал 2023 года.

Fortum зафиксирует убыток от списания в размере примерно 1,7 миллиарда евро, что равно остаточной балансовой стоимости, что негативно повлияет на собственный капитал группы. Убыток от списания частично подлежит налогообложению.

На конец марта 2023 года общий капитал Fortum составлял 9,8 млрд евро, а на конец 2022 года капитал материнской компании составлял 12,2 млрд евро", - говорится в отчете.

"Наши общие инвестиции в России составляют примерно 6 млрд евро, учитывая первоначальную покупку акций и инвестиции в России. Инвестиции в значительной степени финансируются за счет денежных потоков, генерируемых в России.

С 2008 года российский сегмент сгенерировал более 4 миллиардов евро EBITDA. В результате, чистый денежный убыток, включающий инвестиции в приобретение российских операций, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно 2 млрд евро", - добавил Маркус Раурамо.

"Во втором квартале мы навсегда закрываем наши бухгалтерские книги по деятельности в России. Несмотря на значительные убытки, которые мы зафиксируем, наше финансовое положение остается устойчивым. Россия не является частью нашего будущего с весны 2022 года, и наш выход никоим образом не ставит под угрозу успешную реализацию нашей новой стратегии", - резюмировал он.

Напомним:

Россия забрала у финской Fortum Oyj и немецкой Uniper SE контроль над их компаниями в стране - это первый подобный шаг Кремля.

Экономическая правда