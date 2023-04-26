РФ забрала у двух западных энергогигантов контроль над российскими "дочками"

Россия забрала у финской Fortum Oyj и немецкой Uniper SE контроль над их компаниями в стране - это первый подобный шаг Кремля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Указ позволяет правительству ввести "временный" государственный контроль над активами компаний или физических лиц из "недружественных" государств, то есть США и другие страны, которые ввели против РФ санкции.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, которое будет управлять отчужденными активами, заявило, что это не повлияет на право собственности на них.

Единственными активами, указанными сейчас в приложении, являются 83,7% акций Uniper в ПАО "Унипро" и 98,2% акций Fortum в местном ПАО "Фортум". Обе компании пытались продать свои доли после полномасштабного вторжения РФ в Украину, но были заблокированы российским правительством.

Акции Fortum упали на 3% в первые минуты торгов в 10:02 утра в Хельсинки.

Россия угрожала отчуждением активов иностранных компаний еще в прошлом году - после того, как Германия взяла под контроль "дочку" "Газпрома", которую впоследствии национализировала. Правительство канцлера Олафа Шольца также наложило арест на нефтеперерабатывающие активы, которые частично принадлежат подсанкционной "Роснефти".

Указ вводит временное внешнее управление на индивидуальной основе, а перечень активов может быть расширен в случае необходимости. Вернуть компаниям контроль возможно только указом президента РФ.

Компания Fortum заявила, что не имеет официального подтверждения этого шага России или его возможных последствий для активов, и предоставит комментарий, когда будет иметь больше информации. Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику, который владеет семью ТЭС на Урале и в Западной Сибири, а также крупнейшим в стране портфелем ветровых и солнечных электростанций. В мае 2022 года компания объявила о намерении выставить активы на продажу.

Ранее Uniper зафиксировала убыток в размере 4,4 млрд евро от своего российского подразделения и заявила, что больше не контролирует деятельность своей "дочки". Компания также пыталась продать свою "дочку" и в феврале заявила, что нашла российского покупателя, но сделка застряла.





