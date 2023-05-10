В Стамбуле началась встреча по продолжению "зерновой инициативы"

В среду в Стамбуле началась встреча между Турцией, Россией, Украиной и ООН о продлении "зерновой инициативы", из которой РФ угрожает выйти после 18 мая.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

"Сегодня в Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН", - сообщил Акар. "Мы продолжаем наши переговоры, чтобы гарантировать, что эта работа не остановится и что стабильность будет сохранена".

Турецкий министр напомнил, что сейчас уже 30 млн тонн зерна было проэкспортировано в рамках работы "зернового коридора".

Напоминаем:

Остатки украинского зерна, предназначенного на экспорт, составляют 12 млн тонн. Учитывая блокаду на экспорт со стороны некоторых европейских стран и нестабильность работы "зернового коридора", Украина может не успеть вывезти эту продукцию до нового урожая.

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков в марте сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней. Россия же пригрозила выйти из соглашения через 60 дней - 18 мая.