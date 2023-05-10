Еврокомиссия объявила первый тендер на коллективную закупку газа через новую платформу

Еврокомиссия в среду, 10 мая, объявила первый тендер на коллективную закупку природного газа в рамках усилий по диверсификации поставок энергоресурсов.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает Укринформ.

"Европейская комиссия сегодня положила начало первому международному тендеру для совместной закупки газа, в рамках Энергетической платформы ЕС. Это историческая веха: впервые мы используем закупочную мощность ЕС для повышения нашей энергетической безопасности и решения проблемы высоких цен на газ", - отметил представитель Еврокомиссии.

По словам Шефчовича, ответ рынка был "положительным и обнадеживающим".

"Около 107 компаний подписались для участия в совместной закупке газа через только что созданный Агрегационный механизм ЕС (AggregateEU mechanism), больше компаний в процессе в процессе (присоединения)", - добавил Шефчович.

В рамках этого тендера 77 европейских компаний заказали совместную закупку газа в объеме 11,6 млрд кубометров.

Заявленный спрос на сжиженный газ (LNG) составляет около 2,8 млрд кубометров. Ожидается, что еще около 9,6 млрд кубометров газ доставят через трубопроводы.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 15 мая, а поставки закупленного газа должны состояться в период с июня 2023 года по май 2024 года.

Напоминаем:

В апреле Евросоюз запустил новый инструмент для совместных закупок газа, известный как AggregateEU.