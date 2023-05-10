Нефтепромышленная SLB не намерена уходить из России и "подгоняет" свою деятельность к требованиям санкций - Reuters

Нефтепромышленная корпорация SLB ввела несколько операционных и структурных изменений, чтобы сохранить свой российский бизнес в соответствии с санкциями Запада, поскольку стремится помешать усилиям по ограничению использования Россией энергоносителей для финансирования ее военных действий.

Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший в мире поставщик нефтяных услуг и оборудования в 2022 году отклонил призывы правозащитных групп выйти из России, поскольку западные соперники быстро ушли из нее после вторжения в Украину.

Хотя SLB не нарушала санкций, это решение вызвало негативную реакцию со стороны сотрудников и правозащитных групп.

Согласно документам и двум источникам, знакомым с этим вопросом и подтвержденным представителем SLB, в настоящее время компания усиливает передачу оборудования, запрещая российским сотрудникам доступ к определенному программному обеспечению и системам обмена сообщениями, а также ограждая подразделение от других операций.

Эти шаги состоялись после того, как в январе стало известно, что SLB увеличила деятельность в России за счет контрактов на обслуживание и оборудование от ушедших конкурентов. "По мере развития международных санкций мы приняли дальнейшие меры для ограничения нашей деятельности, часто вне требований санкций", — сказал представитель SLB.

Среди них недавно введены в действие "дополнительные меры контроля, ограничивающие доставку всех продуктов и технологий, произведенных SLB, из США, Великобритании, ЕС и Канады" в Россию.

Эти изменения "обеспечат соблюдение нашими сотрудниками всех новых санкций", добавил собеседник.

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную компанию SLB (бывшая Schlumberger) со штаб-квартирой в США в перечень международных спонсоров войны.

Сообщалось, что крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB активизировала свой бизнес в России после вторжения РФ в Украину, перебрав контракты на предоставление услуг и оборудования у ушедших из России конкурентов.