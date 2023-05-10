"Нафтогаз" не будет строить во Львове ТЭЦ на биотопливе, идею которой предложил экс-глава

НАК "Нафтогаз Украины" отказался от реализации строительства первой во Львове мощной ТЭЦ на биотопливе стоимостью 1 млрд грн, проект был начат по инициативе экспредседателя компании Юрия Витренко.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Интерфакс-Украина.

"К большому сожалению, мы не нашли поддержки со стороны "Нафтогаза" в реализации этого проекта, поэтому сейчас этот процесс приостановлен. Всю свою энергию мы направляем, в частности, на строительство завода по переработке отходов", - рассказал Садовый.

Он добавил, что из городского бюджета на проект строительства ТЭЦ деньги не выделяли.

"Это была инициатива бывшего главы "Нафтогаза" (Юрия Витренко – ЭП), но сегодня руководство компании имеет другое мнение относительно таких проектов в Украине", - пояснил глава Львова.

Напоминаем:

В октябре стало известно, что НАК "Нафтогаз" планирует построить во Львове и Житомире ТЭЦ, которые будут работать на биомассе (древесной треске) и твердом вторичном топливе (RDF), общая мощность которых составит 90 МВт тепловой энергии и 11 МВт электрической.

В планах компании было построить не менее 9 биоТЕЦ и биокотельных в 8 регионах Украины общей мощностью 250 МВт тепловой энергии и 52 МВт электрической.