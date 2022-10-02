Нафтогаз збирається побудувати у Львові та Житомир ТЕЦ, що працюватимуть на альтернативному біопаливі

НАК «Нафтогаз України»

НАК "Нафтогаз" планує побудувати у Львові та Житомир ТЕЦ, що працюватимуть на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF), загальна потужність яких складатиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, компанія вже допомагає українським містам переводити свої ТЕЦ з газу на біопаливо (йдеться про проєкти у Житомирі, Львові, Охтирці) і готовий підтримувати й інші міста у цьому напрямку.

Закінчити будівництво у Львові планують в першому кварталі 2023 року, в Житомирі – в четвертому кварталі 2023 року.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що спільно з Нафтогазом місто реалізує проєкт, який вже за рік зможе забезпечити виробництво 50 МВт енергії, які генеруватимуться з альтернативних видів палива.

Очільник Житомира додав, що у 2015 році обласний центр споживав за рік 93 млн куб м газу, а вже цього опалювального сезону має бути не більше 45 млн м куб. Через рік місто планує використовувати лише 10% від того, що було у 2015 році.

Побудована у Львові нова ТЕЦ буде першою на альтернативному паливі, яке покриватиме близько чверті його потреб у теплі.

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Також у Новояворівську, що на Львівщині у стислі терміни планують побудувати нову ТЕЦ на альтернативному паливі. Згідно з планом нова ТЕЦ дозволить економити до 24 млн доларів на рік, які раніше витрачали на газ.

Повідомляється, що у планах Нафтогазу побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. Компанія має амбітну мету стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року та забезпечити заміщення близько 2 млрд м куб. природного газу.

Нагадаємо:

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