Физлица-должники смогут проводить операции с арестованных счетов: детали

После изменений в законодательство временно, на период действия военного положения в Украине, физлица - должники могут осуществлять расходные операции с арестованного счета в пределах двух минимальных размеров зарплаты в месяц.

Об этом сообщает Ассоциация частных исполнителей Украины.

Отмечается, что вступили в силу изменения в ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

"Временно, на период действия военного положения в Украине физические лица - должники могут осуществлять расходные операции с арестованного счета в пределах двух минимальных размеров заработной платы в месяц (сейчас размер минимальной заработной платы в Украине составляет 6 700 грн - ред.)

Эта сумма может быть использована в течение месяца, она не является накопительной. Соответствующая норма действует независимо от размера задолженности по исполнительному документу", - говорится в сообщении.

Для определения такого счета должнику нужно обратиться к государственному или частному исполнителю, который наложил арест, с заявлением в произвольной форме об определении счета в банке (образец заявления - по ссылке).

Такое заявление может быть подано в бумажной форме (лично или средствами почтовой связи) или в электронной форме с наложением электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В заявлении указываются номер счета, который должник просит определить для осуществления расходных операций, и наименование банка, в котором открыт такой счет, добавили в ассоциации.

Для правильного заполнения номера счета рекомендуют взять соответствующий документ в банке. Должник несет ответственность за достоверность указанной в заявлении информации.

"Изменения в законодательство являются вполне положительными для граждан и вводят баланс между правами должников и кредиторов. Это положит конец так называемой проблеме ареста "зарплатных счетов".

Минимальная защищенная сумма в размере двух минимальных заработных плат предоставит необходимую социальную защиту должникам. Это общепринятая европейская практика.

По сравнению с предыдущей нормой, которая просто предусматривала отмену арестов по решениям на сумму до 100 тыс грн, теперь все должники в равных условиях независимо от размера их задолженности", - заявил глава Ассоциации частных исполнителей Украины Виталий Чепурной.

В случае наложения ареста на несколько счетов в одном банке или в разных банках, должен быть определен только один счет должника в одном банке, пояснили в ассоциации.

"Независимо от количества исполнительных производств в отношении одного должника определяется только один счет для осуществления расходных операций.

Количество исполнительных производств не влияет на размер суммы, с которой должник может осуществлять расходные операции. Банк осуществляет расходные операции в пределах разрешенной суммы в случае поступления от исполнителя постановления об определении счета.

Исполнитель обязан вынести такое постановление в течение двух рабочих дней со дня получения заявления должника и не позднее следующего рабочего дня направить постановление банку", - говорится в разъяснении.

Напомним:

Сообщалось, что банки снова будут арестовывать счета клиентов по требованию исполнительных органов. В частности, возвращение арестов коснется 436 тысяч клиентов monobank.

Экономическая правда