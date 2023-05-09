Рада вернула аресты счетов из-за долгов: ранее их отменили на период военного положения

Банки снова будут арестовывать счета клиентов по требованию исполнительных органов. В частности, возврат арестов затронет 436 тысяч клиентов monobank.

Об этом сообщил совладелец банка Олег Гороховский в Telegram.

"Вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время военного положения".

Этот закон отменяет действие постановления КМУ, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100'000 грн на время действия военного положения", - написал он.

Банкир добавил, что новый закон разрешает клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13 400 грн.).

Это возможно при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот пошлет в банк постановление на снятие ареста на сумму 13 400 грн по одному из счетов клиента.

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется около 436 тысяч наших клиентов", – резюмировал Гороховский.

Экономическая правда