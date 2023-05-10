В Украине снова вырос теневой рынок сигарет

Доля теневого рынка сигарет в Украине снова выросла и в феврале этого года составила 20,2%, прежде всего из-за увеличения доли поддельной продукции до 7,9%.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Kantar, говорится в статье ЭП.

По данным Kantar, в феврале 2023 года доля теневого рынка сигарет составляла 20,2%. Для сравнения, в среднем за прошлый год доля составляла 19,9%, а в 2021 году - 16,9%. В то же время такой февральский показатель не является рекордным, ведь в августе прошлого года доля выросла до 21,9%.

Большинство незаконных сигарет маркируют пометкой duty-free, а первенство в их производстве остается за Винниковской табачной фабрикой.

Чтобы бороться с незаконным оборотом сигарет, в стенах Верховной Рады рассматривают несколько вариантов.

Первый заключается в запрете работы магазинов duty-free на автомобильных пунктах пропуска. На этом предложении, в частности, настаивает Государственная таможенная служба.

Второе предложение менее радикальное: запретить торговлю подакцизной продукцией в магазинах беспошлинной торговли, однако разрешить продавать там другие товары.

Третий путь, который обсуждается, предлагает разрешить продавать подакцизные товары в магазинах duty-free, однако облагать их всеми налогами и пошлинами. Другими словами - продавать в duty-free обычные сигареты.

Последние два предложения означали бы запрет на производство безакцизных сигарет в Украине. Это могло бы упростить борьбу с их продажей в неположенных местах.

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