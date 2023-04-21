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Премьер анонсировал начало выплаты средств на восстановление жилья через "Дію"

Пятница, 21 апреля 2023, 18:35 - Экономическая правда

Кабмин начинает тестирование программы "еВідновлення", по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов - сервис будет работать в "Дії" с 10 мая.

Такое решение приняли на заседании правительства 21 апреля, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Сервис будет работать в "Дії". Уже с 10 мая. Полученные целевые средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке.

Приоритет в компенсации будут иметь участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью", - заявил Шмыгаль.

По его словам, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и Минцифры прокоммуницируют все необходимые детали программы.

Экономическая правда

Шмыгаль Кабмин Дія
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