Ставка на АЭС и возобновляемые источники: Кабмин одобрил энергетическую стратегию до 2050 года

Кабмин по представлению Министерства энергетики одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Стратегия предусматривает достижение Украиной углеродной нейтральности энергетического сектора до 2050 года.

"Документ отражает цели Европейского зеленого курса и базируется на принципах комплексного подхода к формированию и реализации политики в сфере энергетики, создание условий для устойчивого развития экономики Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что соответствующие цели будут достигаться путем развития современной и безопасной атомной генерации, возобновляемых источников энергии, модернизации и автоматизации систем передачи и распределения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Стратегии, в частности, учтены: последствия российско-украинской войны и необходимость децентрализации электрогенерации для улучшения устойчивости системы, присоединение энергосистемы Украины к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E), наличие новейших технологий (в частности производство и использование водорода в энергетических целях, малые модульные ядерные реакторы, установки хранения энергии и т.д.).

Кроме этого, учтены международные обязательства Украины по энергоэффективности и использованию ВИЭ, уменьшение выбросов парниковых газов, а также - децентрализация генерации электроэнергии по всей территории страны для улучшения устойчивости и надежности энергообеспечения.

Предыдущая энергетическая стратегия Украины до 2035 года была одобрена правительством Владимира Гройсмана в 2017 году.

Напомним:

Украина планирует ускорить развитие генерации на возобновляемых источниках с доведением ее доли в энергетическом миксе страны до 50% паритетно с атомной генерацией.

Экономическая правда