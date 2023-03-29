В Минэнерго рассказали о планах получать половину электроэнергии от АЭС, остальные 50% – из возобновляемых источников

Украина планирует ускорить развитие генерации на возобновляемых источниках с доведением ее доли в энергетическом миксе страны до 50% паритетно с атомной генерацией.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время выступления на панельной дискуссии в рамках Berlin Energy Transition Dialogue 2023.

По словам министра, развитие возобновляемых источников энергии и ускорение энергетического перехода позволят Украине усилить энергетическую безопасность страны в целом и безопасность передачи электроэнергии в частности.

"Мы видим будущий энергетический микс Украины таким: 50% - это атомная генерация, которая и сейчас производит более половины всей электроэнергии в Украине, и остальные 50% - будет производиться возобновляемыми источниками энергии", - заявил Галущенко.

Он добавил, что Украина остается преданной глобальным целям зеленого перехода, в то же время ускорить развитие ВИЭ заставляет и военная ситуация.

"С 10 октября 2022 года украинская энергосистема была 271 раз поражена россиянами. В результате этих атак были повреждены или разрушены системы передачи, что не позволяло передавать электроэнергию из одного региона в другой", - пояснил министр.

По его словам, развитие возобновляемых источников энергии позволит децентрализовать генерацию электроэнергии по всей стране, снизить уязвимость энергосистемы для вражеских атак и повысить безопасность поставок.

"Энергетическая стратегия Украины предусматривает, что к 2035 году в Украине будет 25% ВИЭ. Но теперь, учитывая разрушения, нанесенные врагом нашим объектам тепловой генерации и сетям, мы должны усилить развитие возобновляемых источников энергии и ускорять энергетический переход. Это вопрос национальной безопасности и безопасности передачи электроэнергии", - резюмировал Галущенко.

Экономическая правда