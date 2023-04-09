Tesla построит в Шанхае завод по производству аккумуляторов Megapack

Гігафабрика Tesla в Шанхаї getty images

Автопроизводитель Tesla построит новый завод по производству аккумуляторов в Шанхае, увеличив инвестиции в Китай, когда напряженность между Пекином и Вашингтоном только нарастает.

Об этом пишет Bloomberg.

Строительство завода планируется начать в третьем квартале этого года, а завод начнет производство во втором квартале 2024 года.

"Tesla будет производить свои крупногабаритные накопители энергии Megapack на новом заводе, который дополнит ее завод для электромобилей в Шанхае", - говорится в сообщении.

Megapack предназначен как массивная батарея для стабилизации энергетических сетей, причем компания заявляет, что каждая единица может хранить достаточно энергии для обеспечения электроэнергией в среднем 3600 домов в течение одного часа.

Отмечается, что новый завод сначала будет производить 10 000 мегапакетов ежегодно, что равно примерно 40 ГВт-ч хранения энергии, а продукция будет продаваться по всему миру.

Издание также акцентирует на том, что новые производственные проекты дают толчок китайской промышленности, поскольку другие фирмы, такие как Apple, переосмысливают производство в стране на фоне обострения напряженности в отношениях с США.

Напомним:

Автопроизводитель Tesla снизил цены в США от 2% до почти 6% - компания продолжает кампанию скидок на свои электромобили, что, по мнению аналитиков, может повредить прибыльности.