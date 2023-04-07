Tesla знижує ціни на свої електромобілі в США вп'яте з початку року

Автовиробник Tesla знизив ціни в США від 2% до майже 6% - компанія продовжує кампанію знижок на свої електромобілі, що, на думку аналітиків, може зашкодити прибутковості.

Про це пише Reuters.

П'яте таке зниження цін на найбільшому ринку Tesla з початку року відбувається в той час, коли Сполучені Штати готуються прийняти більш жорсткі стандарти в цьому місяці, які, як очікується, обмежать податкові пільги на електромобілі.

Tesla знизила ціни на обидві версії свого седана Model 3 на $1,000 і на кросовер Model Y на $2,000, йдетьсяна сайті компанії. Вона також знизила ціни на обидві версії своїх дорожчих Model S і Model X на $5 000.

Компанія заявила, що більш жорсткі американські стандарти зменшать податкову знижку в розмірі $7 500 на базову задньопривідну Model 3, яка діє з січня.

Цього тижня Tesla повідомила, що в першому кварталі було поставлено майже 423 тис автомобілів, що лише на 4% більше, ніж у попередньому кварталі, після зниження цін у США, Китаї та на інших ринках, спрямованого на стимулювання попиту.

Цього року Tesla поставила собі за мету здійснити 1,8 мільйона поставок.

З початку року Tesla знизила ціну на свою базову Model 3 на 11%, а на базову Model Y - на 20%.

Економічна правда