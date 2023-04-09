Италия пересматривает сделку по продаже НПЗ "Лукойла" 

Итальянские чиновники пересматривают сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит российскому "Лукойлу", после того, как правительство США в частном порядке выразило беспокойство по поводу продажи объекта фонда на Кипре.

Об этом сообщает Financial Time.

Предварительно ожидалось, что сделка будет завершена до 31 марта, когда в январе этого же года российский "Лукойл" согласился продать свой сицилийский НПЗ ISAB компании GOI Energy, новосозданному филиалу кипрской группы прямых инвестиций Argus.

Однако для закрытия сделки стоимостью 1,5 млрд евро итальянские чиновники взяли дополнительное время на рассмотрение важных деталей. Оно понадобилось, поскольку правительство США неофициально обратилось к Риму с просьбой подтвердить отсутствие российского участия в GOI Energy.

К сделке по продаже сицилийского НПЗ также привлечен сырьевой трейдер Trafigura. Trafigura будет предоставлять оборотный капитал и сырую нефть для завода, а также реализовывать произведенные нефтепродукты на рынке.

"Trafigura подтвердила, что руководители компании, в том числе сопредседатель отдела торговли нефтью Бен Лакок, встречались с итальянскими чиновниками на этой неделе, чтобы "ответить на их вопросы", но сказала, что встреча была "положительной" и что процесс продвигается вперед", - говорится в сообщении.

Отмечается, что GOI Energy возглавляет генеральный директор Михаил Бобров, который ранее возглавлял деятельность Trafigura в Израиле.

Как сообщает издание, два человека, информированных о переговорах, сказали, что итальянские чиновники все еще обеспокоены некоторыми аспектами транзакции. А один из высокопоставленных итальянских энергетических чиновников сказал, что его беспокоит то, что "группа неизвестных инвесторов, управляющих новосозданной компанией с Кипра, может приобрести актив, который Рим считает стратегическим".

"Нефтеперерабатывающий завод ISAB является одним из крупнейших промышленных объектов в Западной Европе. Он может перерабатывать 320 000 баррелей нефти в день, что составляет примерно пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии.

В прошлом году после вторжения России в Украину Рим не стал национализировать завод, но передал его под временную опеку, предоставив право вето на любую сделку по его продаже, которая может поставить под угрозу его работу или рабочие места", - отмечает издание.

Напомним:

Крупнейший в РФ частный нефтедобытчик "Лукойл" продает нефтеперерабатывающий завод "ISAB" на Сицилии группе G.O.I. ENERGY, сделку планируется закрыть до конца марта этого года.