"Лукойл" продає найбільший НПЗ в Італії

getty images

Найбільший у РФ приватний нафтодобувач "Лукойл" продає нафтопереробний завод "ISAB" на Сицилії групі G.O.I. ENERGY, угоду планується закрити до кінця березня цього року.

Про це повідомляє пресслужба "Лукойл".

Зазначається, що LITASCO S.A., яка є "дочкою" групи "Лукойл" досягли угоди про продаж найбільшого в Італії НПЗ "ISAB". Угоду планується закрити до кінця березня 2023 року після виконання відкладальних умов, що включають отримання необхідних погоджень з боку регуляторів, зокрема уряду Італії.

ISAB. володіє великим нафтохімічним комплексом в Італії, до якого входить НПЗ, установка газифікації та електростанція.

Додається, що компанія-покупець G.O.I. ENERGY сформувала партнерство з TRAFIGURA, одним з найбільших міжнародних трейдерів нафтою і нафтопродуктами, який забезпечить безперервне постачання сировини на НПЗ, а також відвантаження продукції та необхідний рівень робочого капіталу. Новий власник забезпечить збереження робочих місць і безпечних умов праці на підприємстві.

Економічна правда.