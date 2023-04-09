Подразделение Binance в США ищет новый банк для наличных денег своих клиентов

Американское подразделение криптовалютной биржи Binance пытается найти банк для обслуживания денежных средств своих клиентов после банкротства Signature Bank.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее все депозиты отправлялись в Signature Bank, либо в Silvergate Capital Corp, которые считались дружественными к криптовалютам. Однако после их банкротства биржа спешит найти нового банковского партнера.

Сейчас Binance использует по меньшей мере одного посредника для хранения средств. Также издание добавляет, что поскольку деньги хранятся у третьей стороны, это может замедлить отправку и перемещение средств.

Компания тщетно пыталась наладить отношения с Cross River Bank и Customers Bancorp, но банки отказываются из-за опасений относительно регуляторных рисков.

По словам представителя подразделения Binance в США, компания работаем со многими американскими банковскими и платежными провайдерами и продолжаем привлекать новых партнеров, одновременно модернизируя наши внутренние системы, чтобы создать более стабильную фиатную платформу и предложить дополнительные услуги.

Напомним:

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора Чанпенг Чжао из-за нарушения американского законодательства.

Американский регулятор закрывают Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке сдержать распространение банковского кризиса.