Все разделы
Укр / Рус

Украина и США готовят совместную программу сотрудничества по декарбонизации энергетики

Воскресенье, 9 апреля 2023, 10:00 - Экономическая правда
 
getty images

Энергетические ведомства Украины и США вместе с инициативой Net Zero World готовят программу сотрудничества по развитию и декарбонизации украинского энергосектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.  

Так, энергетические ведомства двух стран работают над новой программой программу программу сотрудничества по безуглеродности и устойчивости энергосектора Украины.

Также программа будет предусматривать сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.

По словам заместителя министра энергетики Ярослава Демченкова, "Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии, чтобы в будущем постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на собственную добычу и производство биогаза.

"С нашей энергосистемой, интегрированной в ENTSO-E, и расширенными энергетическими коридорами, с имеющейся в Украине "зеленой" и низкоуглеродной генерацией, разветвленными газовыми и электрическими сетями и хранилищами, мы уверены, что такая перспектива реальна", - отметил Ярослав Демченков.

Напомним:

Уполномоченный президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко анонсировали пилотный проект, в рамках которого планируют строить малые модульные ядерные реакторы (ММР).

США Минэнергетики
Материалы по теме
First Republic Bank приостановил выплату дивидендов по привилегированным акциям 8 апреля 2023, 14:20
Минфин США отправит своих представителей в Европу, чтобы усилить давление на РФ 8 апреля 2023, 10:00
США подумывают о принудительных мерах в отношении российской "Лаборатории Касперского" – СМИ 7 апреля 2023, 21:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте