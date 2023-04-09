Украина и США готовят совместную программу сотрудничества по декарбонизации энергетики

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Энергетические ведомства Украины и США вместе с инициативой Net Zero World готовят программу сотрудничества по развитию и декарбонизации украинского энергосектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Так, энергетические ведомства двух стран работают над новой программой программу программу сотрудничества по безуглеродности и устойчивости энергосектора Украины.

Также программа будет предусматривать сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.

По словам заместителя министра энергетики Ярослава Демченкова, "Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии, чтобы в будущем постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на собственную добычу и производство биогаза.

"С нашей энергосистемой, интегрированной в ENTSO-E, и расширенными энергетическими коридорами, с имеющейся в Украине "зеленой" и низкоуглеродной генерацией, разветвленными газовыми и электрическими сетями и хранилищами, мы уверены, что такая перспектива реальна", - отметил Ярослав Демченков.

Напомним:

Уполномоченный президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко анонсировали пилотный проект, в рамках которого планируют строить малые модульные ядерные реакторы (ММР).