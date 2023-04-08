Россия сократила добычу нефти на 700 тысяч баррелей в день - Bloomberg

Российское министерство энергетики заявило, что в прошлом месяце страна сократила добычу нефти примерно на 700 000 баррелей в сутки.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что по данным министерства энергетики, которые не являются публичными, производители добывают в среднем 1,28 млн тонн нефти в сутки.

Это эквивалентно более 9,4 млн баррелей, что означает, что в прошлом месяце сокращение добычи только сырой нефти составило почти 700 тыс баррелей в сутки.

Добавляется, что общая мартовская добыча сырой нефти и газового конденсата в РФ в среднем составила 1,4 млн тонн. Это эквивалентно 10,36 млн баррелей в сутки, по сравнению с 11,1 млн баррелей в феврале по расчетам агентства.

В результате общее сокращение в среднем составило 740 000 баррелей в день, свидетельствуют данные.

Однако эта цифра не согласуется с данными о мартовском морском экспорте и поставках на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, что усиливает неопределенность относительно того, сколько нефти на самом деле выкачивает РФ.

Напомним:

Саудовская Аравия и ряд других стран, которые входят в ОПЕК+, 2 апреля объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки.

Россия заявила о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) в ответ на введение потолка цен на нее со стороны стран Большой семерки, рынки отреагировали ростом цен.