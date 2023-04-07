США подумывают о принудительных мерах в отношении российской "Лаборатории Касперского" – СМИ

Министерство торговли США рассматривает возможность применения принудительных мер против российской компании по кибербезопасности "Лаборатория Касперского".

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники.

В прошлом году администрация Байдена активизировала проверку антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с точки зрения национальной безопасности, поскольку возросли опасения относительно российских кибератак после вторжения Москвы в Украину.

Американские регуляторы уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение компании.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в ответ на просьбу прокомментировать информацию заявило, что не комментирует любые потенциальные действия конкретных компаний.

Министерство "стремится в полной мере использовать свои полномочия для защиты конфиденциальных данных американцев и работать с Конгрессом на двухпартийной основе для адаптации к изменяющимся рискам", - говорится в сообщении.

"Лаборатория Касперского" не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

Если США пойдут на такой шаг, это станет образцом для запрета китайского TikTok или других иностранных технологий, если они будут представлять угрозу национальной безопасности, пишет издание.

В марте власти США внесли "Лабораторию Касперского" в перечень потенциальных угроз для нацбезопасности. Тогда же, по информации СМИ, администрация Байдена потребовала от Минфина ввести санкции против компании. В финансовом ведомстве на этот шаг пока не пошли.

В мае Reuters сообщил, что Белый дом обратился к Минторгу с требованием активизировать расследование против "Касперского".

Экономическая правда