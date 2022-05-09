США посилили розслідування проти російської Kaspersky Lab – ЗМІ

Адміністрація президента США Байдена посилила розслідування нацбезпеки щодо російського антивірусного програмного забезпечення AO Kaspersky Lab на тлі підвищених побоювань щодо російських кібератак після вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, торік справа була передана в Міністерство юстиції Міністерством торгівлі, але розслідування не достатньо просунулось, поки Білий дім та інші посадовці адміністрації не закликали активізуватись у березні.

Йдеться про ризик того, що Кремль може використовувати антивірусне програмне забезпечення, яке має доступ до комп’ютерних систем, для крадіжки конфіденційної інформації з американських комп'ютерів або втручання у їх роботу у міру ескалації напруженості між Москвою та Заходом.

За словами джерел, доступ до мереж федеральних підрядників і операторів критичної інфраструктури США, таких як електромережі, викликає особливе занепокоєння.

Так, регулятори США вже заборонили федеральним органам держвлади використовувати програмне забезпечення Kaspersky.

Зазначається, що у кінцевому підсумку Штати можуть взагалі заборонити американцям використовувати продукти Kaspersky Lab.

У Мін'юсті та Мінторгівлі США, а також у Kaspersky Lab відмовились від коментарів.

Агентство нагадує, що компанія роками заперечувала правопорушення чи будь-яке таємне партнерство з російською розвідкою.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.

Загроза набула великої гостроти після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

За даними Reuters, уряд США почав приватно попереджати деякі американські компанії наступного дня після того, як Росія вторглася в Україну, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим Kaspersky Lab.

У березні Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) включила "Лабораторію Касперського" (Kaspersky Lab) до списку компаній, які загрожують національній безпеці США.

Економічна правда