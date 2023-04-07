Сервис вызова такси Uklon планирует запустить прокат электросамокатов, а также собирается развивать услугу грузовых перевозок.

Об этом в интервью liga.net заявил операционный директор и соучредитель компании Сергей Смусь.

"Смотрим на сервисы, касающиеся нашего основного направления - например, самокаты. В 2022 году до полномасштабного вторжения мы на 90% готовы были заходить в эту нишу. Сейчас думаем возвращаться к этим планам", - рассказал Смусь.

По его словам, Uklon собирается развивать услугу грузовых перевозок.

"Планируем запустить карго-направление: доставку грузовиками до 3,5 тонны в пределах города", - отметил соучредитель компании.

Напомним:

Украинский сервис вызова такси Uklon планирует в ближайшее время начать работу в двух странах - возможно, уже в апреле.

Экономическая правда