Энергосистема сохраняет профицит мощности

В энергосистеме Украины сохраняется избыток мощности, все потребности потребителей по стране обеспечены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Сейчас генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

Днем ранее в энергосистеме сохранялся профицит, но из-за непогоды в двух областях произошли аварийные отключения света.

Кроме того, продолжается восстановление поврежденной в результате российских обстрелов сетевой инфраструктуры. В течение последних суток запитано 6,8 тыс. потребителей в Донецкой области, около 2 тыс. - в Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Напоминаем:

Дефицит энергосистемы отсутствует еще с середины февраля. С тех пор отключений света для потребителей в регионах по всей Украине не применялось.

С начала недели Украина также прекратила импорт электроэнергии.

Благодаря профициту мощности в энергосистеме Украина могла бы получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии, однако такой экспорт до сих пор остановлен