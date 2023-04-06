Енергосистема працює з профіцитом, через негоду відключення в 2 областях – Міненерго
Четвер, 6 квітня 2023, 10:48 -
Генерація електроенергії у четвер, 6 квітня, продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тис споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго в Telegram.
За словами міністра енергетикиГермана Галущенка, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тис споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис абонентів у Донецькій області", - додали в міністерстві.
Економічна правда