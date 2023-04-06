Енергосистема працює з профіцитом, через негоду відключення в 2 областях – Міненерго

Генерація електроенергії у четвер, 6 квітня, продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тис споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго в Telegram.

За словами міністра енергетикиГермана Галущенка, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тис споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис абонентів у Донецькій області", - додали в міністерстві.

Економічна правда