УЗ успешно протестировала рейс по евроколее из Польши

фото: уз

"Укрзализныця" успешно завершила тестовую поездку поезда по евроколее 1435 мм, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"На борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать по Рава-Русской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколеи 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм.

В перспективе будет рассматриваться проект удлинения европейской колеи непосредственно до Львова.

фото: уз

Напомним:

В течение нескольких месяцев Украина и Польша планируют запустить сообщение между Варшавой и Рава-Руськой с пересадкой на Львов - этот пункт пропуска не работал 20 лет.

Экономическая правда