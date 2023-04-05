По железной дороге в Варшаву: из Украины запустят новый маршрут через Рава-Руськую

В течение нескольких месяцев Украина и Польша планируют запустить сообщение между Варшавой и Рава-Руськой с пересадкой на Львов - этот пункт пропуска не работал 20 лет.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, сообщила пресс-служба Министерства развития регионов, территорий и инфраструктуры.

Чтобы запустить маршрут, Укрзализныцей был восстановлен участок евроколеи длиной 8,4 км и отреставрирован вокзал на станции Рава-Руськая.

Отмечается, что сейчас в тестовую поездку отправился первый поезд. С 5 апреля украинские и польские железнодорожники проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин - Рава-Руськая евроколеей 1435 мм.

После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.

В министерстве отмечают, что это создаст в Рава-Руськой пункт удобной пересадки между поездом на евроколеях и поездом Укрзализныци на украинской колее для пассажиров, следующих в Польшу. После пересадки пассажиры смогут добраться до Львова.

По словам Кубракова, запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Руськой и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Руськой, объясняют в Минобновления, не обслуживал пассажиров более 20 лет.