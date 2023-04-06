В Bayer рассказали детали о 60 миллионах евро инвестиций в Украину

Немецкий фармацевтический и агрохимический концерн Bayer AG увеличит с запланированных 35 млн евро до 60 млн евро пакет инвестиций на расширение мощностей завода по производству семян кукурузы в селе Почуйки Житомирской области.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на компанию.

"В частности, инвестиции будут использованы на строительство дополнительной семенной сушилки, закупку современного полевого оборудования, расширение складских помещений и строительство двух бомбоубежищ на территории завода для безопасности работников.

Дополнительные инвестиции помогут расширить мощности завода для удовлетворения внутреннего спроса на семена кукурузы и существенно укрепят экспортные позиции Украины на мировом рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до полномасштабной войны Bayer инвестировал около 200 млн евро в производство семян кукурузы через сеть украинских фермеров и завод по переработке семян в Почуйках.

Завод открыли в 2018 году, на нем работает около 100 рабочих и от 250 до 300 сезонных рабочих. Завод Bayer является одним из крупнейших инвесторов в регионе: его налоги составляют около 25% бюджета местной общины, добавляет издание.

"Мы сделаем свой вклад в поддержку плана восстановления Украины и защиту продовольственной безопасности региона и всего мира", - заявил глава отдела по связям с общественностью, науки и устойчивого развития Bayer, который посетил Украину с делегацией малого бизнеса во главе с министром Габеком.

Напомним:

Немецкий фармацевтический и агрохимический концерн Bayer AG инвестирует в производство семян в Украине 60 миллионов евро.

Экономическая правда