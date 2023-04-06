Российский рубль упал до самого низкого уровня за последний год – 80 за доллар
Четверг, 6 апреля 2023, 09:54 -
Впервые с апреля прошлого года российский рубль в ходе торгов на Московской бирже упал по отношению к доллару к курсу 80 рублей.
Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 9:50 по киевскому времени курс доллара составляет 80,2 руб за доллар.
Евро торгуется на уровне 87,55.
Напоминаем:
1 марта российский рубль упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев, потеряв около 20% своей стоимости с начала декабря, поскольку западные санкции, уменьшение доходов Москвы от продаж энергоносителей и высокие военные расходы оказывают давление на валюту.