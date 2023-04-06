Все разделы
Укр / Рус

Российский рубль упал до самого низкого уровня за последний год – 80 за доллар

Четверг, 6 апреля 2023, 09:54 - Анастасия Жарикова

Впервые с апреля прошлого года российский рубль в ходе торгов на Московской бирже упал по отношению к доллару к курсу 80 рублей.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 9:50 по киевскому времени курс доллара составляет 80,2 руб за доллар.

Евро торгуется на уровне 87,55.

Напоминаем:

1 марта российский рубль упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев, потеряв около 20% своей стоимости с начала декабря, поскольку западные санкции, уменьшение доходов Москвы от продаж энергоносителей и высокие военные расходы оказывают давление на валюту.

Россия рубль доллар курс
Материалы по теме
Российский госбанк ВТБ в 2022 году понес рекордные убытки на фоне санкций 5 апреля 2023, 17:36
Cisco перед выходом из РФ утилизировал свои запасы на более чем 20 миллионов долларов 5 апреля 2023, 16:58
В Киеве разоблачили попытку переоформить помещение "Росатома" во избежание национализации 5 апреля 2023, 15:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте