Российский рубль упал до самого низкого уровня за последний год – 80 за доллар

Впервые с апреля прошлого года российский рубль в ходе торгов на Московской бирже упал по отношению к доллару к курсу 80 рублей.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 9:50 по киевскому времени курс доллара составляет 80,2 руб за доллар.

Евро торгуется на уровне 87,55.

Напоминаем:

1 марта российский рубль упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев, потеряв около 20% своей стоимости с начала декабря, поскольку западные санкции, уменьшение доходов Москвы от продаж энергоносителей и высокие военные расходы оказывают давление на валюту.