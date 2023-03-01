Російський рубль впав до 10-місячного мінімуму на тлі зниження цін на енергоносії

Російський рубль впав до найнижчого рівня за останні 10 місяців, втративши близько 20% своєї вартості з початку грудня, оскільки західні санкції, зменшення доходів Москви від продажу енергоносіїв і високі військові витрати чинять тиск на валюту.

Про це пише Financial Times.

За словами аналітиків, в умовах запровадження контролю за рухом капіталу і значного скорочення зовнішньої торгівлі валютою, вартість рубля більше не відображає перспективну оцінку стану економіки.

"Торговельні потоки стали основним фактором, що впливає на рух рубля", - сказала головний економіст BCS Global Markets Наталія Лаврова.

"Валюта торгується на рівні близько 75 рублів за долар, з піку в 50 рублів, якого вона досягла наприкінці липня, і приблизно на тому рівні, на якому вона була до повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Після початку війни, згідно з даними Bloomberg, після введення санкцій, курс рубля впав до 140 рублів за долар, а потім відновився після підвищення процентних ставок до 20 відсотків і запровадження контролю за рухом капіталу", - йдеться у статті.

Цьогорічне падіння курсу рубля зумовлене зниженням доходів від продажу енергоносіїв, що є наслідком західних санкцій на експорт російської нафти, в тому числі обмеженням ціни на рівні 60 доларів за барель, запровадженим ЄС у грудні.

РФ зараз продає значну частину своєї нафти Китаю та Індії, які можуть вимагати знижок, особливо з 5 лютого, коли санкції G7 були поширені і на нафтопродукти.

"Спред між нафтою марки Brent і російською Urals у вівторок становив $29,24 порівняно з $18,55 на початку листопада. За даними міністерства фінансів, доходи в січні впали на 46% в річному вимірі.

Падіння рубля стримується тим, що Центробанк продає авуари в юанях зі свого фонду національного добробуту відповідно до свого "бюджетного правила": коли доходи від енергоносіїв нижчі, ніж очікувалося, банк продає активи з фонду", - додає FT.

Економічна правда