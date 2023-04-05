Санкции в действии: нефтегазовые доходы РФ упали на 45% в первом квартале

По итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего вследствие вступления в силу санкций стран G7 в отношении нефти и нефтепродуктов из государства-агрессора.

Об этом говорится в отчетности Министерства финансов РФ.

Так, в марте 2023 года доходы от торговли топливно-энергетическими товарами составили 688 млрд руб (8,6 млрд долл). Рост доходов в марте на 30% к предыдущему месяцу обусловлен, в частности, особенностью уплаты предприятиями налогов. В годовом измерении за месяц доходы упали на 43%.

По итогам І квартала года доходы по этой группе составили 1,6 трлн руб (20 млрд долл). Для сравнения, в прошлом году за І квартал РФ получила почти 3 трлн руб (около 37 млрд долл). Таким образом, падение доходов составляет 45%.

Кроме того, с начала года Россия активно продает валюту и золото на рынке: объем продаж составил 334 млрд руб. за І квартал 2023 года. Хотя с марта прошлого года РФ временно прекратила публикацию этих данных, только за январь-февраль прошлого года агрессор приобрел эквивалент 1,2 трлн руб.

Заметим, что стремительное падение доходов по энергетическим сырьевым товарам обусловлено, среди прочего, введением странами G7 потолка цен на нефть, которая является основным экспортным товаром РФ. Со стороны стран ЕС (с исключением на трубопроводную нефть) и США действует эмбарго на импорт российской нефти (с 5 декабря) и нефтепродуктов (с 5 февраля).

Кроме того, с начала полномасштабной войны РФ против Украины страны-партнеры, прежде всего ЕС, отказываются от закупки российского газа, несмотря на отсутствие эмбарго.

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