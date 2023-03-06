Дефіцит бюджету Росії сягнув $34 мільярдів, але зростання витрат сповільнилося – Bloomberg

Дефіцит бюджету Росії підскочив за перші два місяці року, але витрати демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Мінфіну РФ.

Підкреслюється, що дефіцит сягнув 2,58 трильйонів рублів (34 мільярди доларів), тоді як витрати склали 5,74 трильйона рублів.

"Хоча міністерство не оприлюднило місячні підсумки, витрати в лютому, схоже, скоротилися з січневих 3,12 трильйона рублів.

Хоча бюджет знаходиться в глибокому мінусі, міністерство заявило, що воно продовжує дотримуватися плану, щоб утримати дефіцит за підсумками року в межах цільового показника. Воно звинуватило у стрибку витрат цього року значні авансові витрати цього року", - пише агентство.

"Основною причиною скорочення дефіциту є падіння державних витрат на 15% після надзвичайно великих витрат у перший місяць року. Тим не менш, Москві буде складно збалансувати свої рахунки, оскільки прибутковість внутрішніх державних облігацій злетіла вище 11%, а доходи, не пов'язані з нафтою, продовжують скорочуватися", - заявив російський економіст Олександр Ісаков.

Санкції та інші обмеження, запроваджені США та їхніми союзниками через вторгнення Росії в Україну, сильно вдарили по доходах країни від експорту енергоносіїв, оскільки обмеження набули чинності протягом останніх кількох місяців.

Неенергетичні доходи впали на 9%, що менше, ніж 28% у січні. Bloomberg Economics очікує, що дефіцит федерального бюджету РФ цього року становитиме 3-4% від ВВП.

Нагадаємо:

Нафтогазові доходи Росії у лютому становили 521 мільярдів рублів, порівняно з 424 мільярдами рублів у січні - за 2 місяці вони становили 947 млрд руб та скоротились на 46,4% у річному вимірі.

Економічна правда