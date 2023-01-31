УЗ додала нові потяги до Польщі з Києва та Харкова

Укрзалізниця призначила нові потяги з Києва та Харкова до польського Хелму та Варшави, аби забезпечити щоденне сполучення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Йдеться про два маршрути: №89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм.

Так, поїзд №73/74 Харків — Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, а до Перемишля — об 11:13. В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

Зазначається, що таким чином харків’яни матимуть щоденне сполучення з Польщею, адже доповнює призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм, який курсує з Харкова по парних числах.

Крім того, поїзд №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55. До Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12. В зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправлятиметься о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Крім того, пасажири поїзда №19/20 у Хелмі можуть пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати онлайн на сайті польської залізниці.