Минцифры добавило новую военную облигацию в "Дії"

фото: telegram Федорова

В "Дії" появилась новая военная облигация - отныне украинцы могут инвестировать в деоккупацию Ялты.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили военную облигацию Ялта в Дії. Чтобы вы стали инвесторами деоккупации города. Каждая гривна с облигации помогает поддержать экономику страны.

Покупая облигации в Дії, вы не платите дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода. Вместо этого вы получите гарантированную прибыль. Например, большинство владельцев облигации Энергодар уже получили сумму вклада и процент. Реинвестируйте эти деньги в деоккупацию других городов", - написал министр.

Как уточнили в Минцифры, военную облигацию Ялта можно приобрести без комиссии и других дополнительных платежей, предусмотрен гарантированный доход с выплатой 26.06.2024 года.

Кроме Ялты, в приложении есть еще 6 облигаций с разными процентными ставками и датами выплат.

Напомним:

Украинцы приобрели в "Дії" уже полмиллиона военных облигаций - это 500 миллионов гривен на поддержку экономики страны и Сил обороны.

Экономическая правда