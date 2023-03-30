"Новая почта" запустила услугу адресного забора в Польше

Логистическая компания "Новая почта" объявила о запуске услуги адресного забора в Польше: отныне клиенты могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что услуга действует по всей территории Польши, даже в тех городах, где нет отделений Nova Post. Стоимость вызова курьера - 43 грн (5 PLN), которые оплачиваются дополнительно к услуге доставки.



Чтобы заказать адресный забор, нужно:

Заполнить заявку на сайте https://novapost.pl/pl-uk/international/create-parcel. Оплатить доставку на сайте. Проверить содержимое посылки на наличие запрещенных товаров и самостоятельно упаковать. Курьер не проверяет содержимое отправления. "Но если во время проверки таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат оплачивает отправитель", - пояснили в компании.

После оформления заявки на сайте с отправителем свяжется оператор контакт-центра Nova Post для проверки данных и согласования даты прибытия курьера. Курьерская служба работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, добавили в компании.

Экономическая правда