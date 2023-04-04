"Укрнафта" увеличила среднесуточную добычу нефти по сравнению с 2022 годом
Вторник, 4 апреля 2023, 19:08 -
ЧАО "Укрнафта" по итогам первого квартала 2023 года увеличило среднесуточную добычу нефти до 3926 тонн. В прошлом году среднесуточная добыча составила 3753 тонны.
Об этом рассказал директор компании Сергей Корецкий в интервью Expro.
"Наиболее наглядно демонстрируют ситуацию показатели суточной добычи нефти, если в прошлом году среднесуточная добыча составила 3753 тонны, то по результатам І квартала мы вышли на показатель 3916 тонн. Это стало возможным за счет ликвидации врезок и проведения капитальных ремонтов скважин", – отметил Корецкий.
В 2022 году "Укрнафта" добыла 1,37 млн. тонн нефти и 1,037 млрд. кубометров газа.
Напоминаем:
ЧАО "Укрнафта" заключило контракт на импорт нефтепродуктов в Украину с польской компанией Orlen.