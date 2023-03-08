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Укрнафта та польська Orlen уклали контракт на постачання нафтопродуктів

Середа, 8 березня 2023, 16:11 - Анастасія Жарикова

ПАТ "Укрнафта" уклала контракт на імпорт нафтопродуктів в Україну з польською компанією Orlen.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький у Facebook.

Він додав, що разом з тим, "Укрнафта" проводить перемовини з польськими партнерами щодо експорту нафти.

Корецький пояснив, що це важливо, оскільки Україні потрібно отримувати нафтопродукти для власних потреб та внутрішнього ринку напряму від виробника за найбільш вигідними цінами. А також необхідно звільняти місце в підземних сховищах для нафти нового видобутку.

Нагадуємо:

Польський концерн PKN Orlen вимагатиме компенсації після того, як РФ припинила постачання нафти до Польщі через нафтопровід "Дружба" наприкінці лютого.

Укрнафта нафтопродукти паливо
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Економічна правда
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