В перечень спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек – НАПК

В перечень спонсоров и причастных к развязанной Россией войне уже внесли 24 тысячи человек.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава НАПК Александр Новиков, пишет "Укринформ".

"Любая иностранная компания, которая продолжает работать в РФ, спонсирует убийства украинцев. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с первых дней войны по предложению Министерства иностранных дел идентифицирует причастных к российской войне.

Мы создали крупнейшую в мире базу причастных к войне. Это 24 тысячи человек. В Украине за счет функционирования этой базы наложены санкции на крупнейшее в мировой истории количество лиц", - рассказал Новиков.

По словам главы НАПК, отдельной частью этого проекта является международный реестр спонсоров войны, в который вносятся международные компании, которые до сих пор работают в России.

Он автоматически индексируется специальной базой данных, поэтому любой банк или зарубежное ведомство увидит что та или иная компания подсвечивается отметкой как та, которая ведет не социально ответственный бизнес, а финансирует войну, добавил Новиков.

"57% потребителей в мире придерживаются стандартов потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний. То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне", - резюмировал он.

Напомним:

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло российскую Gavary Group в список санкционных целей: компания входит в топ-10 поставщиков полимерной продукции в РФ и работает на российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Экономическая правда