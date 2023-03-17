НАПК внесло Gavary Group в список санкционных целей: работает на российский ВПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло российскую Gavary Group в список санкционных целей: компания входит в топ-10 поставщиков полимерной продукции в РФ и работает на российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Об этом говорится в заявлении НАПК.

Также компания продолжает поставлять свои товары в ряд европейских стран.

"Gavary Group производит широкий спектр продукции из полимеров: от ковриков для авто до кабельно-проводникового покрытия и виброизоляционных материалов для железнодорожных путей.

В частности, до 24 февраля 2022 года партнерами Gavary были российские железные дороги и Московского метрополитена. В 2016 году компанию отметили на федеральном уровне за существенный вклад в процесс импортозамещения в РФ", - говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину компания работает на российский военно-промышленный комплекс.

До недавнего времени Gavary Group публично заявляла, что поставляет свою продукцию подсанкционному концерну "Калашников", который является производителем боевого автоматического и снайперского оружия, а также управляемых артиллерийских снарядов. Полимеры EVA от Gavary также используют в производстве спецобуви, бронежилетов и шлемов для российских солдат, отмечают в НАПК.

Подчеркивается, что Gavary Group открыто поддерживает войну России против Украины и передает российским солдатам теплые стельки и обувь из EVA полимеров собственного производства. Карематы бренда Gavary миллионными партиями продаются и едут на фронт.

"В то же время, компания продолжает поставлять свой товар и на европейский рынок: в частности, в Германию, Польшу, страны Балтии и Швейцарию. Для этого она использует широкую сеть дочерних компаний как на территории РФ, так и на территории государств-членов ЕС. В Латвии выходцам из России принадлежит подставная компания Softteh LLC.

Так же Gavary Group продолжает сотрудничать с иностранными поставщиками сырья. С начала полномасштабного вторжения компания импортировала сырья на более $9 млн. Среди основных поставщиков встречаются немецкие, американские, французские, бельгийские и испанские компании", - добавляют в НАПК.

Сейчас НАПК запустило санкционный процесс против Gavary Group - данные о компании переданы на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации государственной санкционной политики.

Экономическая правда