В Киеве временно не будут взимать оплату за парковку на муниципальных площадках

Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что изменения будут отражены в приложении "Киев Цифровой", а о восстановлении оплаты за парковку горожан сообщат заранее.

При этом инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

"Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.

Также напоминаем, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, которые требуют у водителей наличные. О таких случаях надо сообщать в полицию", - добавили в КГГА.

Экономическая правда