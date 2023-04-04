В Киеве временно не будут взимать оплату за парковку на муниципальных площадках
Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.
Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что изменения будут отражены в приложении "Киев Цифровой", а о восстановлении оплаты за парковку горожан сообщат заранее.
При этом инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.
"Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.
Также напоминаем, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, которые требуют у водителей наличные. О таких случаях надо сообщать в полицию", - добавили в КГГА.
Экономическая правда