Страны G7 выступают за принятие законов для регулирования ИИ

Министры цифровых технологий страны "Большой семерки" G7 согласились в необходимости принятия соответствующих законов для регулирования искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что соответствующее регулирование должно также "сохранять открытую и благоприятную среду" для развития технологий ИИ и основываться на демократических ценностях.

Хотя министры признали, что политические инструменты для достижения общего видения и цели надежного ИИ могут отличаться в разных странах G7, соглашение устанавливает ориентир для того, как ведущие страны управляют ИИ в условиях беспокойства относительно конфиденциальности и рисков для безопасности.

"Мы планируем созвать будущие дискуссии G7 по генеративному ИИ, которые могут включать такие темы, как управление, защита прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, содействие прозрачности, борьба с дезинформацией", включая манипулирование информацией со стороны иностранных сил, - говорится в заявлении министров.

По словам министра цифровых технологий Японии Таро Коно, помимо проблем интеллектуальной собственности, страны G7 признали риски для безопасности, поскольку ИИ может продуцировать фейковые новости и разрушительные решения для общества, если данные, на которых он базируется, являются фальшивыми.

Япония, которая в этом году председательствует в G7, тем временем заняла сговорчивую позицию в отношении разработчиков ИИ, пообещав поддержку государственному и промышленному внедрению ИИ.

Она надеется, что G7 договорится о гибком или гибком управлении, а не о превентивном, всеобъемлющем регулировании технологии ИИ.

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