Кабмин утвердил норму отчисления дивидендов для госкомпаний
Кабмин утвердил нормативные значения для расчета дивидендов госпредприятий за 2022 год.
Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.
Так, большинство госкомпаний должны направить 50% своей чистой прибыли за 2022 год на выплату дивидендов, при условии направления 30% чистой прибыли на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.
Аналитики со ссылкой на официальные данные и предварительные данные СМИ отмечают, что по результатам 2022 года большинство крупных госпредприятий, вероятно, будут убыточными.
В частности, прогнозируется, что следующие госпредприятия понесут убытки в таком размере (скорее всего, большинство приведенных ниже показателей являются неаудированными):
- "Укрпочта" - 1,3 млрд грн (проверено аудитором);
- "Укрзализныця" - 10,8 млрд грн;
- "Энергоатом" - 3,3 млрд грн;
- "Администрация морских портов Украины" ("АМПУ") - 0,5 млрд грн;
Аналитики не нашли данных по международному аэропорту "Борисполь", но, скорее всего, он также будет убыточным, поскольку фактически не работает с 24 февраля 2022 года.
По данным СМИ, следующие госпредприятия должны показать прибыль в таком размере (скорее всего, приведенные ниже показатели являются неаудированными):
- "Укргидроэнерго" - 11,8 млрд грн;
- "Укрэнерго" - 2,7 млрд грн.
"Большинство госпредприятий понесли значительные убытки из-за российского вторжения в Украину.
Исходя из приведенных выше прогнозов, скорее всего, в совокупности общая сумма дивидендов, уплаченных крупнейшими госпредприятиями в госбюджет, будет незначительной", - говорится в дайлдесте.
Также, Кабмин утвердил индивидуальные нормативные значения для расчета размера дивидендов для следующих госпредприятий:
- "ПриватБанк" должен направить на дивиденды 80% чистой прибыли за 2022 год.
- "Ощадбанк" должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год.
- "Нафтогаз" должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год, а остальную прибыль - на закупку природного газа украинской добычи.
- "Укргидроэнерго" должно направить на дивиденды 30% чистой прибыли (при условии направления 50% прибыли на восстановление поврежденных активов).
- "Украинская финансовая жилищная" корпорация - 30% чистой прибыли (при условии направления 50% прибыли на доступное ипотечное кредитование).
- "Украинское Дунайское пароходство" - 30% чистой прибыли (с учетом 50% на обновление флота).
- "Украгролизинг" - 80% чистой прибыли.
- "Укрбуд" - 95% чистой прибыли.
Читайте подробнее в дайджесте: Сколько дивидендов заплатят и сколько могут потерять госкомпании, изменения в наблюдательных советах Укрпочты и Ощадбанка
Экономическая правда