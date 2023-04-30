Кабмин утвердил норму отчисления дивидендов для госкомпаний

Кабмин утвердил нормативные значения для расчета дивидендов госпредприятий за 2022 год.

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Так, большинство госкомпаний должны направить 50% своей чистой прибыли за 2022 год на выплату дивидендов, при условии направления 30% чистой прибыли на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.

Аналитики со ссылкой на официальные данные и предварительные данные СМИ отмечают, что по результатам 2022 года большинство крупных госпредприятий, вероятно, будут убыточными.

В частности, прогнозируется, что следующие госпредприятия понесут убытки в таком размере (скорее всего, большинство приведенных ниже показателей являются неаудированными):

"Укрпочта" - 1,3 млрд грн (проверено аудитором);

"Укрзализныця" - 10,8 млрд грн;

"Энергоатом" - 3,3 млрд грн;

"Администрация морских портов Украины" ("АМПУ") - 0,5 млрд грн;

Аналитики не нашли данных по международному аэропорту "Борисполь", но, скорее всего, он также будет убыточным, поскольку фактически не работает с 24 февраля 2022 года.

По данным СМИ, следующие госпредприятия должны показать прибыль в таком размере (скорее всего, приведенные ниже показатели являются неаудированными):

"Большинство госпредприятий понесли значительные убытки из-за российского вторжения в Украину.

Исходя из приведенных выше прогнозов, скорее всего, в совокупности общая сумма дивидендов, уплаченных крупнейшими госпредприятиями в госбюджет, будет незначительной", - говорится в дайлдесте.

Также, Кабмин утвердил индивидуальные нормативные значения для расчета размера дивидендов для следующих госпредприятий:

"ПриватБанк" должен направить на дивиденды 80% чистой прибыли за 2022 год.

"Ощадбанк" должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год.

"Нафтогаз" должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год, а остальную прибыль - на закупку природного газа украинской добычи.

"Укргидроэнерго" должно направить на дивиденды 30% чистой прибыли (при условии направления 50% прибыли на восстановление поврежденных активов).

"Украинская финансовая жилищная" корпорация - 30% чистой прибыли (при условии направления 50% прибыли на доступное ипотечное кредитование).

"Украинское Дунайское пароходство" - 30% чистой прибыли (с учетом 50% на обновление флота).

"Украгролизинг" - 80% чистой прибыли.

"Укрбуд" - 95% чистой прибыли.

Читайте подробнее в дайджесте: Сколько дивидендов заплатят и сколько могут потерять госкомпании, изменения в наблюдательных советах Укрпочты и Ощадбанка

Экономическая правда