Приватбанк получил в прошлом году более 30 миллиардов чистой прибыли: сколько пойдет в бюджет

Государственный Приватбанк по итогам 2022 года получил чистую прибыль в размере 30,2 миллиарда гривен – на 14% меньше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Правительство в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" приняло распоряжение Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества коммерческий банк ПриватБанк", – говорится в сообщении.

Этим распоряжением утвержден годовой отчет Приватбанка, распределение чистой прибыли за 2022 год, размер годовых дивидендов и вознаграждение членов Наблюдательного совета банка.

Согласно сообщению Минфина, чистая годовая прибыль финучреждения составляет 30,198 млрд грн, размер годовых дивидендов, которые будут направлены в госбюджет – 24,16 млрд грн.

Как сообщалось ранее, в 2021 году годовая прибыль Приватбанка составила 35 млрд грн.

Напоминаем:

Украинские банки в прошлом году получили 24,7 миллиарда гривен доходов, 95% из которых пришлось на финучреждения в топ-10.