S&P повысило кредитный рейтинг Укрзализныци до максимально возможного в условиях войны

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг АО "Укрзализныця" до максимально возможного уровня в условиях военного времени – ССС+.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В S&P объяснили, что повышению рейтинга способствовало недавнее завершение реструктуризации долга в размере 894,9 млн долларов.

"Благодаря этому соглашению и другим проектам с международными партнерами было устранено давление на ликвидность компании, а ее договорные выплаты задолженности в 2023-2024 годах сократится более чем на 90%", - добавили в УЗ.

Агентство отметило успешное репрофилирование из ЕБРР для нужд ликвидности кредитной линии на сумму 150 млн. евро и списание долгов российских банков.

"Агентством присвоен рейтинг Укрзализныци на уровне суверена, что является максимально возможным результатом в текущих условиях военного времени", - резюмировали в УЗ.

Напоминаем:

В декабре АО "Укрзализныця" успешно завершило процедуру голосования холдеров за реструктуризацию выплат по двум выпускам евроблигаций на общую сумму 895 млн долларов.