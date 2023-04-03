От продажи военных облигаций с начала войны привлекли 395 миллиардов

С начала войны до конца марта Нацбанк разместил ОВГЗ на аукционах на 395 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За этот период Кабинет Министров привлек от размещения на аукционах: 263,17 млрд грн, 2,71 млрд долл и 1,06 млрд евро.

А также направил на погашение по внутренним долговым ценным бумагам: 261,57 млрд грн, 3,54 млрд долл и 662,6 млн евро.

Ниже приведена подробная статистика депозитария НБУ по состоянию на 1 апреля 2023 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, размещаемых на аукционах. Наибольший объем размещаемых на вукционах военных ОВГЗ сконцентрирован банками – первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. В марте он составлял:

20,8 млрд грн или 27,0% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 марта – 23,2 млрд или 22,3%);

690,5 млн долл. или 37,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. (на 1 марта – 542,7 млн долл., или 40,3%);

49,3 млн. евро или 8,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 марта – 101,0 млн. евро или 17,2%).

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 6,55 млрд грн и 13,3 млн долл.

1 марта произошло погашение военных облигаций на общую сумму 27,07 млрд грн.

Напоминаем:

Национальный банк Украины ожидает получить 81,7 млрд грн купонных платежей по военным облигациям, приобретенным у Министерства финансов в 2022 году в случае, если учетная ставка будет оставаться на уровне 25%.

Национальный банк Украины в марте получил первый купонный платеж по военным облигациям, приобретенным у Министерства финансов для покрытия бюджетного дефицита эмиссионной гривной.