Цьогоріч уряд може виплатити НБУ понад 80 млрд грн за ОВДП

Національний банк України очікує отримати 81,7 млрд грн купонних платежів за військовими облігаціями, придбаними у Міністерства фінансів у 2022 році у разі, якщо облікова ставка залишатиметься на рівні 25%.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит "Економічної правди"

"Очікувана сума процентних платежів, які Національний банк України має отримати у 2023 році за військовими ОВДП, придбаними НБУ у Міністерства фінансів України протягом 2022 року, складає 81,7 млрд грн, за умови збереження облікової ставки Національного банку 25% до кінця 2023 року", — зазначили у регуляторі.

З цієї суми НБУ вже отримав перші 2,2 млрд грн, тож до кінця поточного року там очікують отримати від уряду ще 80,5 млрд грн купонних платежів за емісійними ОВДП.

У Нацбанку нагадали, що купонні платежі за облігаціями прив’язані до облікової ставки НБУ. Так, відповідно до постанови уряду про випуск військових облігацій для Нацбанку, розмір купона розраховується як середнє значення облікової ставки за останні 12 місяців до дати виплати такого купона. Розмір облікової ставки починаючи з червня 2022 року складає 25%.

Зазначимо, що отримані проценти від уряду стають частиною доходу НБУ. Прибуток регулятора (сукупні доходи за виключенням витрат), відповідно до чинного законодавства, перераховується до бюджету України за підсумками звітного року. Тобто, назад до бюджету виплачені на користь НБУ цього року купони за ОВДП можуть частково повернутися лише у 2024 році.

У 2023 році уряд та Нацбанк домовилися більше не вдаватися до "друку" грошей, оскільки це несе значні ризики для стабільності гривні. Також зобов’язання припинити емісійне фінансування бюджету міститься у меморандумі між Україною та МВФ.

Напередодні голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор більше не вдаватиметься до "небезпечного друкування грошей".

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