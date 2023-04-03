Договор между НБУ и центробанком Польши о валютном свопе продлили еще на год

Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна/доллар США продлили еще на год.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

При этом условия договора не изменились: максимальный объем операций - 1 млрд долл США в эквиваленте, срок действия - один год с возможностью пролонгации.

"Напомним, что уже в первый день полномасштабного вторжения России в Украину центробанк Польши решил открыть Национальному банку Украины доступ к 1 млрд долл США на условиях валютного свопа.

НБУ не использовал соответствующее финансирование, в то же время такая поддержка центробанка Польши стала "подушкой безопасности" для финансового сектора Украины. Мы благодарны партнерам из центробанка Польши за доверие и готовность помочь в самый трудный момент!", - заявили в НБУ.

Валютный своп - валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.д.) при заключении договора.

Напомним:

В марте 2022 года Нацбанк Украины и Нацбанк Польши подписали договор об осуществлении операции валютный своп гривна/доллар США объемом до 1 млрд долл США в эквиваленте.

Экономическая правда